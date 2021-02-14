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وزير البيئة: صفط تراب بالغربية بداية التحول لقرى نموذجية ضمن حياة كريمة

الأحد، 14 فبراير 2021 10:50 م
وزير البيئة: صفط تراب بالغربية بداية التحول لقرى نموذجية ضمن حياة كريمة وزيرة البيئة
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قرية صفط تراب بالغربية هي بداية للتحول لقرى نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى الاستدامة البيئية، والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحقيقة"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة "extra news"، أن الوزارة عملت على رفع وعى شباب قرية صفط تراب، حتى أصبحوا سفراء الوزارة بين الأهالى وبدأنا برفع كمية مخلفات من هذه القرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتابع:" تم تنفيذ الاستدامة البيئية بالقرية من خلال أفكار الشباب".

ولفتت الوزيرة، إلى أن هناك استجابة من قبل الأهالى والشباب بالقرى التي تعمل الوزارة على رفع الوعى البيئي بها، وتابعت:"المشاركة المجتمعية أمر ضرورى وهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في رفع الوعى البيئي".

وأكدت وزيرة البيئة، أن تغيير الواقع على الأرض سيتطلب بعض الوقت، ونعول كثيراً على الشباب بالقرى التي تستهدفها الوزارة.

 


وزيرة البيئة

التلوث البيئ

اخبار مصر

ياسمين فؤاد

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