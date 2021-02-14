وزيرة الهجرة: مشروع إحياء الحرف التراثية يؤكد نجاح الدولة فى جذب الاستثمار

وفى مستهل الفعالية، تفقدت وزيرة الهجرة أرجاء المشروع الذى يضم مصنعا ومدرسة للحرف القديمة، واطلعت على كافة التجهيزات والإمكانيات، وشاهدت عددًا من الفنانين المهرة المتخصصين فى النقش والنحت وصناعة المشغولات الفضية والنحاسية والجلدية.

وفى كلمة لها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج مهما بعدت المسافات ومشاركتهم فى التنمية الشاملة التى تنفذها مصر فى شتى المجالات، مثمنة دور المستثمرين المصريين بالخارج، وتقديمهم لخطط ومشروعات للاستثمار فى مصر والترويج للاقتصاد المصرى عالميًا.

وتابعت: "المشروع الذى نشهده اليوم يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية فى جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية فى طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة، يلعب فيها المصريون بالخارج دورا بارزا خلال تلك الفترة".

كما أثنت وزيرة الهجرة على فكرة إقامة مشروع لإحياء الحرف القديمة، ولفتت إلى أن ذلك يأتى تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع فى الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، مؤكدة أيضًا أن ذلك يحافظ عليها من الانقراض ويتيح للأجيال الشابة التعرف عليها عن قرب وتعلمها لأنها جزء أصيل من تراث وثقافة وحضارة الشعب المصرى العظيم وتشكل جانبًا كبيرًا من هويته وهوية وطنه.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة تحرص على ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الواسعة، وكذلك على متابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" أولا بأول، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.