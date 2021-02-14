وزارة الطوارئ فى أرمينيا تنفى وقوع زلزال مدمر بالبلاد فى الفترة المقبلة

كتب أحمد عرفة

نفت وزارة الطوارئ في أرمينيا اليوم الأحد شائعات تشير إلى احتمال وقوع زلزال مدمر سيضرب البلاد في الفترة المقبلة.

وبحسب موقع روسيا اليوم جاء في بيان للوزارة صدر بعد يوم من هزة أرضية بشدة تصل إلى 7 درجات (وفقا لمقياس ريختر) في بؤرتها، على بعد 8 كم من العاصمة يريفان: "هناك شائعات يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت مفادها أنه من المتوقع حدوث زلزال كبير في جمهورية أرمينيا بما في ذلك في يريفان. تنفي الهيئة الإقليمية للحماية من الزلازل صحة هذه المعلومات بصورة رسمية".

وأوضحت وزارة الطوارئ في أرمينيا، أن التوتر الزلزالي يتلاشى وأن قوة الهزات اللاحقة قد تضاءلت، داعيا المواطنين إلى متابعة الوضع اعتمادا على التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الطوارئ حصرا.