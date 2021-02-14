منسق الأمم المتحدة تدعو اللبنانيين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

كتبت - هند المغربي

دعت نجاة رشدى، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية ، المواطنين في لبنان التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك على خلفية وصول الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 إلى لبنان

وقالت رشدى في تدوينه لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر " مع ظهور لقاح كوفيد-19 في لبنان ، لدينا فرصة كبيرة لتقليل منحنى فيروس كوفيد-19 ومنع انتشاره .

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، حسان دياب ، أعلن اليوم الأحد ، إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وبحسب خطة الحكومة، تخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبى ومن هم فوق 75 عاماً.