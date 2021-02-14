اليوم السابع
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منسق الأمم المتحدة تدعو اللبنانيين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 02:53 م
منسق الأمم المتحدة تدعو اللبنانيين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا حسان دياب - رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان
كتبت - هند المغربي

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دعت نجاة رشدى، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية ، المواطنين في لبنان التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك على خلفية وصول الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 إلى لبنان

وقالت رشدى في تدوينه لها على حسابها بموقع  التواصل الاجتماعى تويتر " مع ظهور لقاح  كوفيد-19 في لبنان ، لدينا فرصة كبيرة  لتقليل منحنى فيروس كوفيد-19 ومنع انتشاره .

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، حسان دياب ، أعلن اليوم الأحد ، إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وبحسب خطة الحكومة، تخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبى ومن هم فوق 75 عاماً.

 

 

 

 

 


الأمم المتحدة

كورونا

لبنان

لقاح كورونا

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