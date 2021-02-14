مقتل 11 شخصا بهجوم على موقعين عسكريين فى الكونغو الديمقراطية

كتب أحمد عرفة

قُتل 11 شخصا بهجوم على موقعين عسكريين شنه مسلحون في لوبومباشي ثانية مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس بلدية المدينة جيسلان روبير لوبابا بولوما: "في الوقت الراهن، تفيد الحصيلة بوقوع 11 قتيلا بينهم ستة من المتمردين وأربعة من عناصر قوات الأمن ومدني".

وأوضح المسؤول في المجتمع المدني جيف مبيا كاديما أن موقعين عسكريين استهدفا في هجمات المليشيا الانفصالية "باكاتا كاتانجا"، هما ثكنتا كيمبيبي وكيباتي.

ولوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن، وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفذها مسلحون ينتمون إلى مليشيات انفصالية، وأسفر الهجوم السابق الذي وقع في 26 سبتمبر 2020، عن مقتل شرطيين اثنين وجندي.