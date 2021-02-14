اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا فى ترعة الخرانقة بقنا

الأحد، 14 فبراير 2021 08:52 م
مصرع طفل غرقا فى ترعة الخرانقة بقنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا في ترعة الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم إيداعه في مستشفى قوص المركزي.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد مصرع طفل غرقًا في ترعة قرية الخرانقة التابعة لمركز قوص وتكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص أن حادثة الغرق أسفرت عن مصرع الطفل عبد الهادي حجازي، 4 أعوام ونصف، إثر حادث غرقه بترعة في قرية الخرانقة بقوص، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


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