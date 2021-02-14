مصادرة 15 شيشة ورفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، فضلا عن رفع كافه الإشغالات والاكشاك المخالفه على حرم الطرق والشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ،، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالأشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق وأسفرت الحملة عن مصادرة 15 شيشه من كافتريا مخالفه بمنطقه الغشام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الحملة برفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بنطاق رئاسة المركز والأحياء حيث بدأت الحمله أعمالها بمنطقه المحطة مرورا بشارع البوسطه -شارع الجلاء - كوبرى أبو عميره -الزراعة - دوران الشوبك -شارع عمر شاهين-موقف المنصورة وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.