اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محتجون روس يضيئون الشموع لدعم نافالني في عيد الحب

الأحد، 14 فبراير 2021 05:09 م
محتجون روس يضيئون الشموع لدعم نافالني في عيد الحب محتجون روس يضيئون الشموع لدعم نافالني
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتزم أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني تنظيم تجمعات اليوم الأحد يضيئون فيها الشموع في باحات منازلهم في شتى أنحاء البلاد رغم تحذيرات من تعرضهم للاعتقال.

يأتي هذا بعدما أعلن حلفاء نافالني تأجيل التظاهر في الشوارع إلى الربيع بعدما اعتقلت الشرطة الآلاف في الأسابيع القليلة الماضية خلال احتجاجات على اعتقال وسجن السياسي المعارض.

لكن حلفاءه يريدون أن يظهر الروس تضامنهم مع نافالني عبر التجمع أمام منازلهم لخمس عشرة دقيقة في ليلة عيد الحب وإضاءة كشافات هواتفهم المحمولة ويرتبوا شموعا في شكل قلب.

وكتب ليونيد فولكوف، وهو من حلفاء نافالني المقربين، على تويتر داعيا السكان للمشاركة "(الرئيس فلاديمير) بوتين هو الخوف. نافالني هو الحب. لذلك سننتصر".

كانت وكالات إنفاذ القانون الروسية قد قالت يوم الخميس إن الذين يشاركون في احتجاجات غير مصرح بها قد يواجهون تهما جنائية.

أجواء عيد الحب تطغى على أجواء المعارض
أجواء عيد الحب تطغى على أجواء المعارض
أجواء عيد الحب تطغى على احتجاجات مؤيدى نافالنى
أجواء عيد الحب تطغى على احتجاجات مؤيدى نافالنى
الشموع على هيئة قلب لدعم نافالنى
الشموع على هيئة قلب لدعم نافالنى
جانب من مؤيدى نافالنى
جانب من مؤيدى نافالنى
مؤيدو نافالنى يرفعون اللافتات فى موسكو
مؤيدو نافالنى يرفعون اللافتات فى موسكو
مؤيدو نافالنى يوقدون الشموع
مؤيدو نافالنى يوقدون الشموع

 

 

 


روسيا

موسكو

بوتين

نافالني

عيد الحب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعليق على رسالة مفتوحة عن "تسميم نافالنى"

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:16 م

المعارض الروسي نافالني يعود للمحكمة وسط توترات مع الغرب

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:36 ص

الاتحاد الأوروبى: روسيا قد تواجه عقوبات جديدة بسبب سجن نافالنى

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:45 م

الخارجية الروسية: حان الوقت للتوقف عن وصف مؤيدى نافالنى بالمعارضة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:34 م

ماكرون يندد بما تعرض له نافالنى من تسميم واعتقال

الجمعة، 05 فبراير 2021 05:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة