محتجون روس يضيئون الشموع لدعم نافالني في عيد الحب

(رويترز)

يعتزم أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني تنظيم تجمعات اليوم الأحد يضيئون فيها الشموع في باحات منازلهم في شتى أنحاء البلاد رغم تحذيرات من تعرضهم للاعتقال.

يأتي هذا بعدما أعلن حلفاء نافالني تأجيل التظاهر في الشوارع إلى الربيع بعدما اعتقلت الشرطة الآلاف في الأسابيع القليلة الماضية خلال احتجاجات على اعتقال وسجن السياسي المعارض.

لكن حلفاءه يريدون أن يظهر الروس تضامنهم مع نافالني عبر التجمع أمام منازلهم لخمس عشرة دقيقة في ليلة عيد الحب وإضاءة كشافات هواتفهم المحمولة ويرتبوا شموعا في شكل قلب.

وكتب ليونيد فولكوف، وهو من حلفاء نافالني المقربين، على تويتر داعيا السكان للمشاركة "(الرئيس فلاديمير) بوتين هو الخوف. نافالني هو الحب. لذلك سننتصر".

كانت وكالات إنفاذ القانون الروسية قد قالت يوم الخميس إن الذين يشاركون في احتجاجات غير مصرح بها قد يواجهون تهما جنائية.



أجواء عيد الحب تطغى على أجواء المعارض



أجواء عيد الحب تطغى على احتجاجات مؤيدى نافالنى



الشموع على هيئة قلب لدعم نافالنى



جانب من مؤيدى نافالنى



مؤيدو نافالنى يرفعون اللافتات فى موسكو