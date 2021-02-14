محافظ المنوفية يتفقد نسب التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى بأشمون

المنوفية محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز أشمون بتكلفة تقديرية 317 مليون جنيه، يأتى ذلك فى إطار اهتمامه بمشروعات البنية التحتية لقطاع الصرف الصحى باعتباره من أهم الخدمات التى تقع على رأس أولوياته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى والمهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وسامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف بتكلفة تقديرية ( 250 ) مليون جنيه وبطاقة 14 ألف م3 /اليوم، وأشار المهندس رشدى عمر أنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 5% وتم الحفر لتنفيذ أساسات أحواض الـ SBR، مؤكداً بأن القرى المقرر ربطها على محطة المعالجة تتمثل فى قرى مسندة وجارى تنفيذها وهى ( منيل جويدة ــ الحلواصى ــ بوهة شطانوف ــ قورص ــ كفر قورص ــ كفر أبو رقبة ) بتكلفة تقديرية (320) مليون جنيه، أما بالنسبة لقرية شعشاع سيتم تنفيذها ضمن ( مبادرة حياة كريمة ).

كما تفقد المحافظ تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع صرف صحى منيل دويب والمكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد وبتكلفة تقديرية تبلغ (32 ) مليون جنيه، وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 60% وشبكات انحدار بنسبة 90% فضلا عن تنفيذ خط الطرد بنسبة 75 % مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد وفق الجدول الزمنى لها.

هذا وقد أضاف " عمر" بأن إجمالى عدد المشروعات لمياه الشرب المنفذة والجارى تنفيذها بنطاق أشمون بلغ 12 مشروع بطاقة 96 ألف م3/يوم بتكلفة 353 مليون جنيه، ليصبح إجمالى تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز أشمون 3 مليار و110 مليون جنيه، مضيفاً أن مشروعات الصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها بلغ 9 محطات بطاقة 101 ألف م3/يوم، وأن نسبة القرى المخدومة بمركز أشمون بلغت 35 % ونسبة القرى الجارى تنفيذها بلغت 63 % بالإضافة إلى نسبة القرى المدرجة بالخطة وغير مسندة بلغ 2 % من إجمالى القرى.

وفى نهاية الجولة شهد محافظ المنوفية التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى كفر منصور بتكلفة تقديرية ( 35) مليون جنيه والذى يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 95% والاعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90 % كما تم تنفيذ 6، 1 كم شبكات انحدار من إجمالى 6، 5 كم بنسبة 90% فضلا عن تنفيذ 2، 5 كم خط طرد، فيما أكد المحافظ على أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فى سياق آخر تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال رصف شارع الجيش بمدينة منوف بطول 4000 متر من الجهتين، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لأعمال الرصف بالمدينة والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها والمحاسب أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، يأتى هذا ضمن البروتوكول التعاون الموقع مع ممثلى كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بنطاق مركز منوف بقيمة إجمالية ( 135 ) مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.