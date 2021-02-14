محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر فرسيس بمركز زفتى محافظة الغربية رافقه المهندس عادل عطيه سعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة ورئيس مركز مدينة زفتى .

وأفاد عطيه أن هذا المشروع من ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى IWSP الممول من الإتحاد الأوروبى، ويخدم المشروع قرى " كفر فرسيس _ وكفر الزيتون _ والرياض" وعزب" العتر _ جراسيا _ العماشية _ العرايشة"، وتبلغ القيمة التعاقدية للمشروع 82 مليون جنيه ويخدم المشروع عشرة الاف نسمة .

ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد لخدمة قرية كفر فرسيس والعزب التابعة، وتأتى المحطة بطاقة 35 ل/ث وشبكة انحدار بطول 9200متر طولى وخط طرد بطول 1010 متر طولى .