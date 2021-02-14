محافظ الغربية يفتتح عدداً من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة زفتى.. صور

بدأت الجولة بافتتاح مشروع الصرف الصحي بزفتى والذي يخدم قرى "كفر فرسيس، كفر الزيتون والرياض" وعزب "العتر، وجراسيا، العمايشة والعرايشة" بقيمة تعاقدية 80مليون جنيه وتخدم 10000نسمة، وأوضح المهندس عادل عطية أن المشروع يتكون من محطتين رفع، الأولى بطاقة 35 ل/ث بطول 9200متر طولي للشبكات وخط طرد 1010متر طولي، والثانية بطاقة 46ل/ث بطول 13000متر طولي للشبكات وخط طرد بطول 1830 متر طولي.

كما افتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي بمركز شباب سنبو الكبرى، وأشار الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية أن الملعب تم إنشاؤه بإجمالي تكلفة 490ألف جنيه من خلال وزارة الشباب والرياضة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تفقد المحافظ صالة الألعاب الرياضية ومشاهدة عروض الكاراتيه وكرة القدم.

واستكمل المحافظ جولته بافتتاح مسجد المحطة بقرية ميت الحارون، حيث أوضح الشيخ سيد عبد المجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية أن المسجد تم إنشاؤه على مساحة 250متر بإجمالي تكلفة 1.5مليون جنيه، وتم نقله من موقعه القديم للموقع الحالي بعد تبرع أهالي القرية بقطعة الأرض.

وفي قرية ميت الحارون تابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة ميت الحارون ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يضم تبطين 62ترعة داخل نطاق المحافظة.

واختتم المحافظ جولته بافتتاح مدرسة منية المباشرين الابتدائية حيث كان في استقباله المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى فراج مدير هيئة الأبنية التعليمية الذي أوضح أن المدرسة تقع على مساحة 1091م2وتم إنشائها بتكلفة إجمالية 5مليون و454 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضي و 4أدوار علوية وتحتوي على عدد 12 فصل دراسي، 1 مكتبة، 2فصل رياض أطفال، 1 مجالات، 1مصادر ، 1شبكات، 1مشاهدة، 1غرفة الفصل الواحد.