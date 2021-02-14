محافظ الغربية يتفقد أعمال تدبيش ترعة القاصد وأعمال الرصف والتطوير بطنطا

وتابع الدكتور رحمي، جولته بتفقد شارع محب مروراً بشارع الأشرف، موجهاً رئيس حي ثان بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع، كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشارع سكة المحلة لمتابعة آخر الأعمال التي تمت بالشارع ومتابعة فرد طبقة السن بالشارع البالغ طوله 1.5 كيلو متر تمهيداً لرصفه، ووجه رئيس حي ثان بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات وفي الميعاد المحدد.

واختتمت الجولة، بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من كوبري قحافة حتى شارع الأشرف، وكذلك أعمال المرحلة الرابعة من كوبري فاروق حتى شارع سكة المحلة، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير في تدبيش ترعة القاصد والذي سيقوم بتوسعة الكورنيش في تلك المرحلة.