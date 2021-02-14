اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد أعمال تدبيش ترعة القاصد وأعمال الرصف والتطوير بطنطا

الأحد، 14 فبراير 2021 08:56 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال تدبيش ترعة القاصد وأعمال الرصف والتطوير بطنطا محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مساء اليوم، بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمدينة طنطا، حيث تفقد الأعمال الجارية بشارع الإسكندرية بدايةً من الطريق السريع وحتى ميدان الإسكندرية، ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بإزالة تندة خشبية مقامة على الرصيف الذي يتم تطويره، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير ميدان المحطة والتي سيتم الانتهاء منها هذا الأسبوع وشارع السكة الجديدة المؤدي إلى ميدان السيد البدوي.

 
وتابع الدكتور رحمي، جولته بتفقد شارع محب مروراً بشارع الأشرف، موجهاً رئيس حي ثان بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع، كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشارع سكة المحلة لمتابعة آخر الأعمال التي تمت بالشارع ومتابعة فرد طبقة السن بالشارع البالغ طوله 1.5 كيلو متر تمهيداً لرصفه، ووجه رئيس حي ثان بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات وفي الميعاد المحدد.
 
واختتمت الجولة، بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من كوبري قحافة حتى شارع الأشرف، وكذلك أعمال المرحلة الرابعة من كوبري فاروق حتى شارع سكة المحلة، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير في تدبيش ترعة القاصد والذي سيقوم بتوسعة الكورنيش في تلك المرحلة.
 

 


محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

طنطا

ترعة القاصد بطنطا

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