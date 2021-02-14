محافظ الدقهلية يؤكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للطقس السيئ

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وضرورة المراجعة الفورية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التى تم أقرها مسبقا، وذلك تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، بعد تنويهات هيئه الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس وإحتمالات سقوط أمطار على بعض الأنحاء.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم دعم منظومة النظافة للتصدى لتجمعات مياه الأمطار فى موسم الشتاء بعدد 12 سيارة شفط وكسح مياة تم توزيعها على المناطق التى تأثرت بتجمعات المطر الكثيرة العام الماضي، قائلا: إنه تم تشكيل وحدة تدخل سريع بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقري.

ووجه المحافظ، إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة ووفقا للخطة المسبقة والموضوعة لهذا الغرض واثناء الاضطرار إلى تحويلات بعض الطرق والشوارع والكبارى بسبب تجمعات الأمطار.

وكلف محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للتنسيق والمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء لتفعيل كافة الاجراءات المتخذة بشأن التعامل الفورى حالة سقوط أمطار وكذا تفعيل عمل غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمراكز والمدن والأحياء والقرى والربط المستمر والتفاعل الفورى بالإبلاغ لغرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وسرعة التجاوب مع ايه بلاغات.

ولفت المحافظ، إلى اهمية مراجعة الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن والتأكد من نظافة وجاهزية بالوعات تصريف الأمطار وأنها تعمل بكفاءة عالية وتأمين محطات الرفع والمعالجة بالامداد بالكهرباء من خلال مصادر بديله بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية.

ويناشد محافظ الدقهلية، المواطنين بأنه فى حالة سقوط أمطارعدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء والانارة العامة) المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من أى تجمعات للمياه.

وأمر المحافظ، بضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع الابلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار حال سقوطها، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للاماكن التى تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظه وان يتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة خلال سقوط الأمطار، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمدن والاحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق التى تشمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الرى والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسية على مدار الساعة لسرعة التجاوب الفورى مع كافة الحالات الطارئة حرصا على حياه المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت مؤكدا على ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس وأماكن التجمعات السكانيه من اجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الاحوال الجوية وسقوط امطار ،وفى اطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.