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محافظ البحر الأحمر يعلن إنشاء معمل لتحاليل PCR بـ2 مليون جنيه لخدمة أهالى سفاجا

الأحد، 14 فبراير 2021 01:55 م
محافظ البحر الأحمر يعلن إنشاء معمل لتحاليل PCR بـ2 مليون جنيه لخدمة أهالى سفاجا جهاز تحليل pcr
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، إنشاء معمل لتحاليل PCR بالإدارة الصحية بسفاجا وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة إجمالية 2 مليون و300ألف جنية لخدمة أهالى الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحرى والقادمين بمطار مرسى علم، وذلك لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، و للتيسير على المواطنين والسياح.

أوضح المحافظ في بيان له أن إنشاء المعمل يأتى ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك تعاون كبير من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتوفير الدعم المطلوب، وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وتتابع بنفسها أية شكاوى وتتدخل لحلها، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية لجهودهم المتواصلة وحسن معاملتهم للمرضى بإشراف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي.

 

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