لبنان يبدأ حملة التطعيم بلقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

بدأت السلطات الصحية فى لبنان اليوم الأحد، حملة التطعيم بلقاح "فايزر بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية 2934 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 334086، وبينت الصحة العامة فى لبنان، أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 228021، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3915 بعد تسجيل 49 حالة.

وأعلن وزير الصحة العامة اللبنانى الدكتور حمد حسن، ووزير التربية والتعليم العالي اللبنانى الدكتور طارق المجذوب، في مؤتمر صحفي مشترك، الخطة الصحية لمواكبة الفتح الجزئي والتدريجي للقطاع التربوى فى لبنان.

وقال وزير الصحة: "الواقع الراهن يتطلب إجراءات وقائية كثيرة الجدية للتخفيف من عدد إصابات كورونا، علما أن تحقيق التمنيع (التحصين) المجتمعي بواسطة اللقاح يمنح الأمل في مواجهة الوباء"، وأعلن في هذا السياق أن اللقاح سيصل إلى لبنان عصر السبت المقبل لينطلق التحصين يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الإثنين.