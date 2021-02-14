كيف تؤثر مبادرة إحلال السيارات على الأسواق ؟

كتبت : أماني سمير

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مبادرة إحلال المركبات سوف تؤتي ثمارها قريبا لما لها من إيجابيات، سواء تقليل الكثافة المرورية لما تسببه هذه المركبات من أزدحام بكارة حدوث أعطال بها علي الطرق، وايضا لما لما من تأثير إيجابي علي البيئة وتقليل ثاني اكسيد الكربون المنبعث من هذه المركبات.

وأضاف أبو المجد، مبيعات السيارات تسجل سنويا فيما يقرب من 200 ألف سيارة تزداد أو تقل حسب الزيادة والطلب لذا وجب أن اشيد بمجهودات الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإنشاء شبكة طرق قوية تستوعب هذه الزيادة السنوية.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحاته، إلى أن من ضمن ايجابيات شبكة الطرق الجديدة هو جذب الاستثمارات الاجنبية وبالطبع سيعود ذلك علي الاقتصاد القومي بشكل عام.

وأوضح ايضا، أن اهتمام الدولة بالتوجهه للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز جاء في وقته وذلك لمواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، خاصة ان الدول الاوروبية والمصنعة للسيارات قد صرحت بشكل معلن ان عام ٢٠٣٠ ستغزو السيارات الكهربائية العالم اجمع وسيتم الاعتماد عليها لما لها من إيجابيات كبري مثل الاستغناء عن المحروقات من بنزين وسولار والحفاظ علي البيئة من التلوث.