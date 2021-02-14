قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غدا لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بيان لها اليوم، عن قطع المياه غدا الاثنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر المصيلحة وميت خاقان من نفس اليوم لغسيل الشبكة .

وطالب البيان أهالى مدينه شبين الكوم وضواحيها وكفر المصيلحه وميت خاقان وأصحاب المستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وأن كانت موجودة بالشبكة .

وأعلن المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، عن أن الاعتمادات المالية للعام المالى 2020/2021 ، بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط ، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر ، واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطى نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التى تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة .

حيث بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى عن العام الماضى طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه ، فى حين بلغت فى العام قبل الماضى 344 مليون جنيه ، وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الأعوام السابقة ، مما يساهم فى انجاز العديد من المشروعات وإنهاء الجارى تنفيذه وإدخال الخدمة لقرى جديدة ، وذلك فى إطار جهود اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية ، لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها فى عدد من القرى والنجوع على مستوى المحافظة واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى المحرومة .