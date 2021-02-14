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فيديو.. شباب بورسعيد يشكرون الأطباء فى الفلانتين بالقلوب والبلالين

الأحد، 14 فبراير 2021 10:51 م
فيديو.. شباب بورسعيد يشكرون الأطباء فى الفلانتين بالقلوب والبلالين مجموعة من الشباب يحتفلون بالأطقم الطبية
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، مساء اليوم الأحد، بثا مباشرا من أمام مستشفى الحياة بورسعيد، يرصد أحد الاحتفالات بعيد الحب، ولكن هذه المرة احتفل مجموعة من الشباب بالأطقم الطبية، تقديرا لهم على مجهوداتهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال كريم محمد، أحد الشباب المشاركين في هذه المبادرة، خلال حواره، إن الفكرة جاءت من إحساسنا بفضل الأطقم الطبية وتضحياتهم خلال هذه الفترة التي يواجه العالم كله فيها هذا الفيروس.

وأضاف "كريم"، أن هذه اللفتة الطيبة أقل تقدير لهؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا في أمن وأمان بمنازلنا، لافتا إلى أننا جميعا لا بد أن ننحني تحية لجيش مصر الأبيض.

وأكد محمد منسي، أحد العاملين بالمستشفى، أن هذه اللفتة من وجود بالونات شو في عيد الحب لتهنئة الأطقم الطبية سببت سعادة كبيرة وفرحة، وكان لها مردود طيب لجميع العاملين بالمستشفى.


بورسعيد

محافظة بورسعيد

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الأطقم الطبية

جيش مصر الأبيض

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