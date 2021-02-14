فوائد الشوكولاتة للصحة.. تخفض ضغط الدم وتحسن وظائف المخ وتخفف الالتهاب

كتبت مروة هريدى

نسمع منذ الطفولة أن الشوكولاتة ضارة بالصحة وقد تم ربطها كسبب للإصابة بالعديد من الأمراض مثل حب الشباب والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجى وتسوس الأسنان ومرض السكرى، وبالرغم من سمعتها السيئة إلا أن الشوكولاتة لها العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

الشوكولاته مصنوعة من بذور شجرة الكاكاو الاستوائية وهى واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة، وقد أجريت العديد من الدراسات حتى الآن لتأكيد الفوائد الصحية لبذور الكاكاو التى تحتوى على مركبات فينولية نشطة بيولوجيًا، وفيما يلى 8 فوائد صحية لتناول الشوكولاتة:

1- ذات قيمة غذائية

الشوكولاتة ذات قيمة غذائية عالية خاصة الداكنة التى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو الغنى بالمعادن وكمية لا بأس بها من الألياف القابلة للذوبان، كما أنها غنية بالحديد والماغنيسيوم والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة.

2- تُخفض ضغط الدم

يمكن لمحتوى الفلافانول الموجود فى الشوكولاتة أن يحفز بطانة الشرايين والذى يؤدى بدوره إلى إنتاج أكسيد النيتريك وهو مركب مسئول عن إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء مما يقلل من ضغط الدم.

3- التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

من خلال تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم وهو أحد العوامل المسئولة عن الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

4- تخفيف الالتهابات

يمكن أن يكون الالتهاب المزمن سببًا فى الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وتعتبر الشوكولاتة أحد الطرق التى تساعد فى تقليل الالتهاب خاصة أن الكاكاو له خصائص مضادة للالتهابات.

5- تحمى البشرة من أضرار أشعة الشمس

يمكن للمركب النشط بيولوجيًا الموجود فى الشوكولاتة أن يحمى البشرة من أضرار أشعة الشمس ويحسن تدفق الدم إلى الجلد ويحافظ على رطوبة البشرة.

6- تحسن وظائف المخ

تم ربط محتوى الفلافانول فى الشوكولاتة بتحسين وظائف المخ، وفقًا لدراسة أجريت على أفراد أصحاء، حيث يساعد تناول الشوكولاتة لمدة خمسة أيام متتالية فى تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

7- تحسين المزاج

تعمل الشوكولاتة على تنظيم هرمون السيروتونين والدوبامين، ويمكن لهذه الهرمونات أن تحسن المزاج وتجعلك تشعر بالحيوية.

8- التخفيف من أعراض مرض السكرى من النوع 2

تشير الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال يمكن أن يساعد فى تقليل أعراض مرض السكرى من النوع 2 وذلك لاحتوائها على مركبات الفلافونويد التى يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بالسكر، بجانب أن الكاكاو الغنى بالفلافانول يمكن يقلل من حساسية الأنسولين ويحسن مستوى السكر فى الدم.