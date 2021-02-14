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فلسطين تسجل 804 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات

الأحد، 14 فبراير 2021 01:32 م
فلسطين تسجل 804 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 74 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 189853 تعافى منهم 176578 وتوفي 2128.

 


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