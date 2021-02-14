اليوم السابع
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غلق وتشميع 5 مقرات للدروس الخصوصية بـ 4 مراكز بالبحيرة

الأحد، 14 فبراير 2021 01:24 م
غلق وتشميع 5 مقرات للدروس الخصوصية بـ 4 مراكز بالبحيرة غلق وتشميع - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن للجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

وأسفر المرور عن غلق وتشميع مقرين بإدارة التحرير ومقر واحد بكل إدارة من إدارات الدلنجات - كوم حماده - أبو حمص .

 

 

 

 


غلق وتشميع

مقرات للدروس الخصوصية

البحيرة

كورونا

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