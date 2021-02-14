طفرة فى المنشآت الرياضية بجامعة أسوان.. استاد كبير يتسع لـ2000 متفرج

أسوان - صلاح المسن

ساهم دعم الدولة لجامعة أسوان وتوفير ما تحتاجه من متطلبات فى حدوث طفرة فى الإنشاءات والتجهيزات بمقرات جامعة أسوان ومنها قطاع المنشآت الرياضية، حيث شهدت جامعة أسوان إنشاءات رياضية وبنية تحتية عديدة فى مقدمتها استاد جامعة أسوان الرياضى فى الحرم الجامعى بصحارى ومجموعة من الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وحمام سباحة الأولمبى وملاعب الكرة الشاطئية وأحدث الأجهزة الرياضية.

وتطوير أرضيات ملاعب كرة القدم القانونية والتراكمات المحيطة بها، مما مكن طلاب جامعة أسوان من مزاولة الأنشطة الرياضية خاصة طلاب وطالبات كليات التربية الرياضية وليتسنى لطلاب الجامعة ممارسة التمرينات والمعسكرات التدريبية والأنشطة الرياضية على أكمل وجه، كما مكن جامعة أسوان فى المساهمة باستضافة المباريات والبطولات الرياضية وكانت قد شاركت جامعة أسوان مؤخرا فى أسابيع فاعليات المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومى منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسى، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات والذى نظمته كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة أسوان ومن خلال المبادرة الرئاسية أمن قومى روجت جامعة أسوان للرياضات المائية مثل الكياك والسباحة وغيرها، خاصة أن جامعة أسوان تمتلك مقومات استضافة البطولات المائية من قوارب ومراسى مائية التى تم تجهيزها لاستضافة البطولات الطلابية تحت رعاية الاتحاد الرياضى لطلاب ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

كما أقامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان نهائى كأس مراكز الشباب على إستاد جامعة أسوان الرياضى حيث استضاف إستاد جامعة أسوان الرياضى المباراة النهائية لكأس مراكز الشباب الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

ومن جهته قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن المنشآت الرياضية بجامعة أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة بعد اكتمال تجهيزات إستاد الجامعة الرياضى لاستضافة البطولات الرياضية والقيمة والأنشطة الطلابية والذى يسع لـ2000 متفرج.

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان حملت على عاتقها تفعيل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومى" من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل الرياضة والأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

وانطلقت المبادرة مع بداية العام الدراسى 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات من خلال كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتحت إشراف الدكتور صبحى محمد حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات والدكتور هشام الجيوشى سكرتير الاتحاد ونخبة من أعضاء هيئة التدريس جامعة أسوان بكلية التربية الرياضية والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أنه من أهم عوامل نجاح المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومى هو الطفرة فى المنشآت الرياضية التى شهدتها الجامعة من ملاعب رياضية متعددة الأغراض وتم وضع حجر الأساس للحمام سباحة أولمبى واستاد الجامعة الرياضى الذى يسع 2000 متفرج حيث أصبحت المنشآت الرياضية بالجامعة عبارة عن قرية أولمبية مصغره فى أماكنها استضافة البطولات الفمية والرياضية والشبابية والطلابية على غرار الأسبوع الأول للشباب الجامعات الإفريقية الذى استضافته جامعة أسوان فى عامه الأول وحقق نجاحا كبيرا.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية هو الترويج للرياضية حتى تصبح أسلوب حياه وتضمنت العديد من الفاعليات منها سباق الدرجات والعاب السباحة والجرى والمشى واللياقة البدنية وغيرها من الألعاب المشتركة وذلك لصقل المواهب الرياضية لطلاب وتخريج جيل سليم بدنيا ورياضيا وفكريا واجتماعيا.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على أن جامعة اسوان هى الشريك العلمى والثقافى والاجتماعى والبحثى لكل المؤسسات فى محافظة اسوان وتعمل دائما على مد أواصر التعاون المثمر والبناء والذى يعود بالنفع على المواطن الأسواني.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى مدى التعاون المتواصل مع نادى أسوان الرياضى وجامعة أسوان التى شهدت مؤخرا طفرة إنشائية فى الملاعب الرياضية منها انشاء استاد الجامعة بالحرم الجامعى بصحارى وعدة ملاعب متنوعة لكره اليد والكرة الطائرة والسلة وجارى حاليا انشاء حمام سباحة لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة شهدت طفرة فى المنشآت الرياضية التى يمكن الاستفادة منها فى تنمية قدرات الطلاب التدريبية والمهارية ولجميع طلاب جامعة أسوان وليس طلاب كلية التربية الرياضية فقط وذلك عملا بمقولة العقل السليم فى الجسم السليم ونعمل على بناء الطلاب تعليميا والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التى تكون بمثابة فرصة لخلق روح المنافسة الرياضية بين طلاب الجامعة.

وثمن الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان دور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة فى دعمه للمبادرة على مدار (11 ) أسبوع من زمن المبادرة بالفصل الدراسى الأول والتى استفاد منها 250 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم و4آلاف طالب وطالبة 650 من العاملين بجامعة أسوان