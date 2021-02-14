طرح المرحلة الثانية للوحدات والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، فإنه تم طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.

وأضاف المحافظ أن المنطقة المشار إليها تصلح لإقامة مشروعات الصناعات المعدنية والهندسية ومشروعات متنوعة ، مشيرا إلى أن المساحات المتاحة لإقامة المشروعات تبدأ من 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع ، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل اجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين بهدف دعم الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية التى هى عصب التنمية والوسيلة المثلى لخلق فرص العمل للشباب والمواطنين بالمحافظة .

يذكر أنه يتم التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بنظام الايجار لمدة 15 سنة ، قابلة للتجديد وفقاً للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط ، وذلك وفقاً لإعلان هيئة الاستثمار.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالاستثمار والمستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات.