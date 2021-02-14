طارق شوقى يكشف سبب عدم الاعتماد على الأبحاث.. ويؤكد: كانت بتباع على الأرصفة

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن عدم اعتماد الوزارة على نظام الأبحاث هو إساءة أولياء الأمور لهذا النظام الأمر الذى أخل بمبدأ تكافئ الفرص، وتابع:"وصلنا إلى مرحلة أن الأبحاث تباع على الرصيف.. كان لازم نحترمها أكتر من كدا.. كنا مهتمين بنتيجة الامتحان أكثر من التعليم نفسه".

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة "dmc"، أن أولياء الأمور عليهم دور كبير في ترسيخ قيم التعليم في نفوس النشء، والاعتماد على النفس في التحصيل العلمى وتنمية المهارات، إلى جانب الخطة التي تعمل عليها الدولة المصرية من الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتابع:"طريقة أنى اشترى بحث لأبنى ليس أمر جيد بل أنى أذيته.. نحن نعمل على خدمة التلاميذ".

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم خلال المؤتمر هي قرارات نهائية لا تراجع فيها.