صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 12.1 مليار ريال

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% رابحاً 91.68 نقطة ليغلق عند مستوى 9035.53 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.79% خاسراً 199.88 نقطة ليغلق عند مستوى 25146.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 324.1 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.27%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.35%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.95%، فيما تراجع قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمرافق العامة بنسبة 0.21%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 146 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، وتراجع 42 سهماً على رأسها سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 3.58%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 1.94%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.

في سياق متصل، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة دراية المالية" على طرح وحدات "صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل" طرحاً عاماً.

في سياق آخر أعلنت شركة ثوب الأصيل، النتائج المالية السنوية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 527.34 مليون ريال سعودي في عام 2020 مقابل 477.21 مليون ريال سعودي في عام 2019 بنسبة نمو 10.504%، وبلغ صافي الربح 82.4 مليون ريال سعودي عام 2020 مقابل 80.53 مليون ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 2.513%.