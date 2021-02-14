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شعبة صناعة الدواجن: توفير قروض بـ50 ألف جنيه لمحلات الدواجن بفائدة 5٪

الأحد، 14 فبراير 2021 07:00 م
شعبة صناعة الدواجن: توفير قروض بـ50 ألف جنيه لمحلات الدواجن بفائدة 5٪ اجتماع شعبة الدواجن
كتب أحمد حمادة

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عقدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا بحضور أعضاء الشعبة وممثلين من وزارة الزراعة وهىئة التنمية الصناعية وبنك مصر لمناقشة سبل تحسين معدلات الإنتاج الداجنى من مزارع جديدة ومجازر آلية إضافة إلى تطوير وتحسين آليات عمل محلات الدواجن.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع ناقش سبل تحسين وتنمية الثروة الداجنة إضافة إلى تحسين قدرات المنتجين من تمويل وتوفير الخدمات الرئيسية للزيادة جودة المنتج المحلى، مشيرا إلى أنه سيتم منح قرض بقيمة 50 ألف جنيها لأي محل دواجن وذلك بفائدة 5٪  سنويا وذلك في لتحسين المحل وتوفير الامكانيات الحديثة من ثلاجات ومكينات حديثة للذبح والتنظيف.
 
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أنه تم تقديم طلب لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص أراضي لإنشاء مجمعات المجازر الآلية لتكون بديلا للمجازر اليدوية، مع تقديم التسهيلات اللازمة من الهيئات المختلفة لتنفيذ المشروع ، مشيرا إلى أن الشعبة وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع بنك مصر لتقديم تسهيلات لمنتسبي الشعبة.

الدواجن

الثروة الداجنة

صناعة الدواجن

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