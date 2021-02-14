سعد الحريرى: لا مخرج للبنان دون مصالحة مع الأشقاء العرب

إيمان حنا

قال رئيس الحكومة الللبنانية المكلف سعد الحريرى ، إنه يزول الدول العربية والدول في المنطقة وفي العالم، لحشد الدعم للبنان ولأرمم العلاقات وخصوصا العربية، حتى ينطلق الحل بسرعة، عندما تتشكل الحكومة، وسوف تتشكل. جاء ذلك خلال سلسلة تغريدات لسعد الحريرى على حسابه الرسمى بموقع التواصل تويتربمناسبة الذكرى الـ16 لاغتيال والده رفيق الحريرى .

وأكد الحريرى، ألا مخرج للبنان من أزمته بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الاشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين. هذه معادلة ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته، لخدمة لبنان واللبنانيين.

وأشار، أن محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء. من يمنع تشكيل الحكومة يمنع اطلاق الاصلاحات، يؤخر وقف الانهيار وإعادة الاعمار، يطول معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعيشونها، ويمنع تغيير طريقة العمل، والعقلية التي تسببت بالأزمات كلها، وفي النهاية يقول ان قراره خراب البلد.