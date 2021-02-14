اليوم السابع
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"سامحينى يا أم شيماء جبتلك الكبة اللى نفسك فيها" لافتة فى شارع بالمنوفية

الأحد، 14 فبراير 2021 10:10 م
"سامحينى يا أم شيماء جبتلك الكبة اللى نفسك فيها" لافتة فى شارع بالمنوفية الجريل و الكبة
المنوفية محمد فتحى

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علق أحد الأشخاص بشارع السنترال بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، لافتة فى وسط الشارع، لزوجته "أم شيماء" حيث تفاجأ المارة بشارع السنترال بلافتة مكتوب عليها "زوجتى العزيزة أم عيالى سامحينى يا أم شيماء، أنا بحبك جدا ومقدرش أستغنى عنك، أنا جبتلك الجريل والكبة اللى نفسك فيهم"

من جانب أكد مصدر بمجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه جارى إزالة اللافتة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تشهد فيها محافظة المنوفية تعليق لافتات من أزواج لزوجاتهم، فيما شن رؤساء الأحياء حملات لإزالة اللافتات المخالفة فى شوارع مدن المحافظة محافظة المنوفية.

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محافظه المنوفيه

زوج لزوجته

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