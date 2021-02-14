رئيس مدينة المنيا: تمويل المشروعات المتناهية الصغر بمبلغ 620 ألف جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تمويل ودعم 106 مشروع للشباب بمبلغ 620 ألف جنيه ، فى صورة قروض ميسرة ، لدعم المواطنين وتوفير فرص عمل لهم خلال الفترة من1/1/ 2020 وحتى 31 /12 / 2020 .

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات للقضاء على البطالة وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد .

وتابع رئيس المركز والمدينة أعمال صيانة ورفع كفاءة المركبات والمعدات بالحملة الميكانيكية ، والتى شملت تغيير زيت وإصلاح إطارات السيارات .

كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة الالتزام بخروج المعدات فى التوقيتات المحددة لها ومتابعة سير العمل وانضباط العاملين والمشرفين والسائقين ، لضمان حسن سير العمل بمنظومة النظافة وجمع المخلفات من نقاط التجميع ، ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.

ووجه رئيس المركز والمدينة بحصر جميع الأعطال والمعدات المعطلة لوضع خطة وفق إطار زمنى لصيانتها ، وذلك للحاجة الماسة لهذه المعدات للمساهمة فى انجاز التكليفات .