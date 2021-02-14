اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة المنيا: تمويل المشروعات المتناهية الصغر بمبلغ 620 ألف جنيه

الأحد، 14 فبراير 2021 04:15 م
رئيس مدينة المنيا: تمويل المشروعات المتناهية الصغر بمبلغ 620 ألف جنيه العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تمويل ودعم 106 مشروع للشباب بمبلغ 620 ألف جنيه ، فى صورة قروض ميسرة ، لدعم المواطنين وتوفير فرص عمل لهم خلال الفترة من1/1/ 2020 وحتى 31 /12 / 2020 .

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات للقضاء على البطالة وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد .

وتابع رئيس المركز والمدينة أعمال صيانة ورفع كفاءة المركبات والمعدات بالحملة الميكانيكية ، والتى شملت تغيير زيت وإصلاح إطارات السيارات .

كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة الالتزام بخروج المعدات فى التوقيتات المحددة لها ومتابعة سير العمل وانضباط العاملين والمشرفين والسائقين ، لضمان حسن سير العمل بمنظومة النظافة وجمع المخلفات من نقاط التجميع ، ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمركز.

ووجه رئيس المركز والمدينة بحصر جميع الأعطال والمعدات المعطلة لوضع خطة وفق إطار زمنى لصيانتها ، وذلك للحاجة الماسة لهذه المعدات للمساهمة فى انجاز التكليفات .

 

 


المنيا

رئيس مدينة المنيا

تمويل مشروعات الشباب

المشروعات المتناهية الصغر

توفير فرص عمل للشباب

مشروعات الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يوجه بنقل سيدة مسنة بلا مأوى لمستشفى الصحة النفسية

السبت، 13 فبراير 2021 09:01 م

محافظ المنيا يناقش مع مسؤولى جهاز التعمير المخططات المحددة لتطوير 192 قرية

الخميس، 11 فبراير 2021 12:07 م

التخطيط: 1.68 مليار جنيه لمحافظة المنيا فى مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:07 م

محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات تقنين لـ85 طلبا على أراضى أملاك الدولة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:25 م

محافظ المنيا يسلم 102 مشروع مقدمة من "صندوق التنمية المحلية" لأبناء المحافظة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة