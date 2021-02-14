رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الجديد

كتب أحمد عرفة

استقبل رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، إن كل الأقاليم ستنال حقوقها وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة، وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وأضاف عقيلة صالح في كلمة له، أن ليبيا ليست سلعة للمساومة، لافتا إلى أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا قريبا.

وتابع رئيس البرلمان الليبي: يجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وسيكون لنا موقفا إذا حادت عن الطريق، مستطردا: مبادرتي ترتب عليها وقف النار وعدم تغول القوات الأجنبية.