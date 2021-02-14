رئيس جامعة بور سعيد يتفقد المدينة الجامعية ويفتتح المخبز الألى بمدينة العبد

بورسعيد محمد فرج

تفقد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد و الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و سامية المصيلحى أمين عام الجامعة المدينة الجامعية بمدينة العبد ببورفؤاد .

كما افتتح رئيس الجامعة المخبز الألي الجديد بالمدينة الجامعية لتوفير الخبز للطلاب المقمين بالمدن الجامعية حيث شاهد دورة إنتاج المخبز الآلى مقدما الشكر لكل القائمين على إدارة المخبز .

كما تفقد وحدة التضامن الاجتماعى التى يتم إعدادها وتجهيزها تمهيدا لتشغيلها وفقا للبرتوكول الذى تم توقيعه بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعى .

ومن جهة أخرى استمع رئيس الجامعة لكلمة الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورؤيته لإقامة كافتيريا تخدم طلاب الجامعة .

وعلى هامش الافتتاح قام رئيس الجامعة بتكريم مرفت النقيب بمناسبة بلوغها السن القانونى للمعاش وذلك من خلال احتفالية اتسمت بروح الفريق الواحد والتفانى فى العمل.

واختتم رئيس الجامعة جولته مؤكدا أن الجامعة تشهد طفرة علمية وتكاتف من الجميع للنهوض بها بفضل الجميع الذين يعملون بروح الفريق الواحد لمزيد من الرقى بين جامعات مصر والعالم .