رئيس جامعة بنى سويف يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتى فى شراء الأثاث المكتبى وتنفيذه

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعا موسعاً مع مديرى الكليات للوقوف على ما تم إنجازه لاستقبال الفصل الدراسى الثانى ومعرفة الصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها، جاء ذلك بحضور خالد يسن أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين وجميع مديرى العموم والكليات بالجامعة.

وعقد رئيس الجامعة جلسة حوارية مفتوحة استهلها بتوجيه التهنئة بمناسبة حلول شهر رجب ثم ناقش الحضور واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير العملية الإدارية والتحديات التى تواجههم أثناء العمل.

كما وجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى شراء الأثاث المكتبى وتنفيذه من خلال ورش كلية التعليم الصناعى والتأكيد على توافر خدمات مرافق الكهرباء والمياه والإنترنت لرفع كفاءة العملية التعليمية، وعمل إدارة لمبنى المدرجات للتنسيق بين المدرجات وكل الكليات. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة عمل منحدرات مخصصة لذوى الهمم بالكليات التى لا يوجد بها.

وأضاف الدكتور منصور، أنه لابد من إعادة هيكلة الكادر الإدارى ومراعاة التخصص فى العمل وضرورة تنظيم دورات للمديرين الموجودين ولكل من يرغب فى شغل منصب المدير أو نائبا له مجانا وفى مجالات متنوعة كالتنمية البشرية والحوكمة واتخاذ القرار ومكافحة الفساد والحاسب الآلى وغيرها لرفع كفاءة الجهاز الإدارى ولضمان نجاح عملية الإدارة على أن يتم اختيار نواب المديرين طبقا للكفاءة ووضعهم تحت الاختبار لمتابعتهم واختيار من يصلح بعد ذلك لشغل منصب المدير، وخلق روح تنافسية بين العاملين وتحقيق الشفافية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم لتحقيق شروط السلامة والأمان لمواجهة فيروس كورونا.