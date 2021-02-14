اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يجدد ثقته فى وكيل كلية رياض الأطفال ورؤساء أقسام

الأحد، 14 فبراير 2021 12:17 م
رئيس جامعة أسيوط يجدد ثقته فى وكيل كلية رياض الأطفال ورؤساء أقسام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط هيثم البدرى

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات جديدة بعدد من الكليات بالجامعة، والتى تضمنت تجديد قيام الدكتورة يارا إبراهيم محمد إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة وكيلة للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  وذلك لمدة عام .

كما اشتملت القرارات كذلك على تجديد تعيين الدكتور السعدى عبد الحميد على الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة كرئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات ، هذا بالإضافة إلى تجديد قيام الدكتورة داليا جلال مهران الأستاذ بقسم الصحة العامة بكلية الطب بالإشراف على قسم طب الأسرة بالكلية لمدة عام .

وفيما يخص كلية الطب البيطرى فقد قرر رئيس الجامعة تجديد ندب  كلاً من الدكتورة ابتسام محمد حسن المليجى الأستاذ المتفرغ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب بالجامعة  بالإشراف على القسم بكلية الطب البيطرى ، والدكتور خالد محمد حسانين محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالإشراف العلمى على القسم بكلية الطب البيطرى وذلك لمدة عام لكلاً منهما .

 

 


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