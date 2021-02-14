اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس المجلس الرئاسى يبحث "توحيد المؤسسات الليبية" خلال زيارة البيضا

الأحد، 14 فبراير 2021 05:01 م
رئيس المجلس الرئاسى يبحث "توحيد المؤسسات الليبية" خلال زيارة البيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات، مسألة توحيد المؤسسات.
وذكر المجلس البلدي في البيضاء - في بيان نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم /الأحد/ - أن اللقاء شارك فيه عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل ووردامة وعمر المختار وعدد من النشطاء والحكماء، وذلك ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المنفي "تمهيدا لتنفيذ مهام المجلس الرئاسي الرئيسية، وعلى رأسها المصالحة الوطنية".
وكان في استقبال المنفي عميد بلدية البيضاء علي حسين، وتناول الاجتماع بينهما "التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة خاصة مسألة توحيد المؤسسات التي أثرت سلبا على المواطن وعلى البلديات"، حسب البيان.
وتعد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها التي يقوم بها المنفي منذ تسميته رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد بعدما زار كلا من بنغازي الخميس الماضي، وطبرق الجمعة.
وانتخب ملتقى الحوار السياسي، الأسبوع الماضي، المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس.
كما تم انتخاب عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.


ليبيا

المجلس الرئاسى الليبى

محمد المنفى

البيضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع البرلمان ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة

السبت، 13 فبراير 2021 06:03 م

رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى رئيس جامعة بنغازى وعمداء الكليات

الخميس، 11 فبراير 2021 08:15 م

الرئيس يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد.. السيسى يؤكد مواصلة مصر تقديم الدعم لصالح الأشقاء الليبيين على الصعيد الاقتصادى والأمنى والعسكرى.. "المنفى" يشيد بمساهمة القاهرة الصادقة فى مسار حل أزمة ليبيا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:09 م

الرئيس السيسى يهنئ محمد المنفى لاختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسى الليبى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة