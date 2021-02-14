رئيس البرازيل يخفف إجراءات الحصول على الأسلحة النارية والذخيرة

فاطمة شوقى

أصدر رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، أربعة مراسيم يوم السبت تسهّل الحصول على الأسلحة النارية والذخيرة، وقد تم الإعلان عن هذا الإجراء بالفعل في يناير، عندما قال الرئيس، إنه "تم نزع سلاح المواطن الصالح منذ فترة طويلة"، على الرغم من تحطيم الرقم القياسى لمبيعات الأسلحة فى عام 2020، وبحسب صحيفة "فولها"، فإن هذه الإجراءات تعني موجة مرونة جديدة لحياز الأسلحة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرارات بولسونارو لا تزال تثير الجدل خاصة فى ظل استمرار الاهمال فى الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، فضلا عن أن هذا القرار سيؤدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسبة الجرائم فى البلاد.

وقالت تانيا أوليفيرا، الحقوقية المنتمية لجمعية الحقوقيين البرازيلية من أجل الديمقراطية: "لكن من دون ضغوط الشارع، من الصعب جدًا على محاكمة بولسونارو التقدم"، ومع ذلك، فإن الطلبات المقدمة في مجلس النواب لم تتوقف.

وأشار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات السياسية في البرازيل، مثل رئيس بلدية ريو دي جانيرو السابق، رودريجو مايا، إلى أن الاتهامات الموجهة لبولسونارو تستند إلى السلوك غير المنتظم للأزمة الصحية من قبل الحكومة الفيدرالية ، التي اشترت الأدوية ووزعتها دون إثبات علمي. الفعالية وعلاوة على ذلك، فإنه لا يشجع على الحبس الاجتماعي.