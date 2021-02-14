اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دعوى قضائية تتهم البنك الأهلى الكويتى بالتلاعب المتعمد فى حساب أحد العملاء

الأحد، 14 فبراير 2021 02:29 م
دعوى قضائية تتهم البنك الأهلى الكويتى بالتلاعب المتعمد فى حساب أحد العملاء البنك الأهلى الكويتى- ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام وليد السيد السيد، دعوى قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، يطالب فيها بتصفية الحسابات البنكية بينه وبين البنك، وانتداب خبراء من وزارة العدل متخصصين لتحديد أصل الدين المستحق عليه مع تصفية القرض سبب الدين نهائياً، وتصحيح ما ورد به من أخطاء حسابية متعمدة من قبل البنك –وفقاً للدعوى-.

 

وأكدت أوراق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها، أن وليد السيد السيد، طالب بتصفية الحساب بين الطالب والبنك الأهلي الكويتى، بعد إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل لندب أحد خبرائه المختصين لتحديد أصل الدين المستحق، وفق معايير حسابية قانونية، وتصفية القرض نهائيا، بعد تصحيح ما ورد به من أخطاء حسابية متعمدة من قبل البنك، مع الاستعداد لدفع قيمة المستحق فعليا في ذمة الطالب، وتحديدها من قبل الخبير الحسابي المختص وعدم الاستمرار في القرض مع البنك.

 

وكشفت الدعوى مطالبة وليد السيد السيد، المحكمة الاقتصادية، بحساب المبلغ المستحق منذ بدء التمويل وفق الفائدة القانونية المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، على أن يكون الحساب بالفائدة البسيطة وفق القانون المصري، ورد أي شيكات تحت يد المعلن إليه لبطلانها بسبب بطلان سبب تحريرها وسندها، ووقف أي إجراءات قضائية من البنك ضده، لحين الفصل نهائيا في أصل الدين واحتسابه وفق المعايير المحاسبية الصحيحة، مع إلزام البنك بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت ومهما كانت أسبابه سواء ذكرت بهذه الصحيفة أو لم تذكر لا سيما التعويضات.


البنك الاهلى الكويتى

المحكمة الاقتصادية

اخبار الحوادث

تلاعب البنوك

تلاعب بحسابات

البنك الكويتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحكمة الاقتصادية تنظر استشكال سما المصرى لوقف حبسها سنة اليوم

الأحد، 14 فبراير 2021 05:00 ص

أبرز حيثيات المحكمة الاقتصادية لتبرئة مودة الأدهم: صغر سنها

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:47 ص

تعرف على التهم الموجهة لـ أحمد بسام زكى أمام المحكمة الاقتصادية

الجمعة، 29 يناير 2021 05:30 ص

المحكمة الاقتصادية تغرم محسن السكرى 3.5 مليون دولار بقضية غسيل الأموال

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:19 م

الحكم الأول ضد المتهم أحمد بسام زكى فى قضية هتك عرض 3 فتيات وتهديدهن .. المتهم ينكر الوقائع المنسوبة إليه.. محاميه طالب بوقف الدعوى.. والمحكمة الاقتصادية تعاقبه بالحبس 3 سنوات مع الشغل

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة