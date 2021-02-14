حملات لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة المحلة بالغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

نفذ حى ثان المحله الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى حمله لإزالة العقارات الآيلة للسقوط والتى تمثل خطراً داهما على حياة سكانها، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بإزالة الأبنية التى تمثل خطورة على الأرواح.

الإدارة الهندسية بالحى نفذت قرار إزالة خطر داهم قرار هندسى رقم / 25 لسنة2021 بالعقار الكائن بمنطقة سكة طنطا إزالة حتى سطح الأرض حيث تم إزالة 4 منازل خطر داهم بسكة طنطا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وأيضاً لتوسعة الطريق.

ورفعت اللوادر وسيارات النقل ناتج الهدم وتسوية الطريق وفرد السن تمهيدا للرصف، كما تم إزالة مخالفة بناء بالعقار الكائن بمنطقة منشية البكرى مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.