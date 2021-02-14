"حماية النيل بالأقصر": تطوير 1.4 كيلو من الكورنيش وتحسين الواجهات

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن أحمد حارس مفتش حماية النيل بالأقصر، عن بدء اعمال تطوير وحماية وتحسين واجهات نهر نيل أرمنت بجنوب المحافظة.

وأضاف أحمد حارس، أنه منذ 25 عاما كان هناك كورنيش النيل بأرمنت إلا أنه تعرض للانهيار، ولذلك تم التنسيق ما بين الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت لعمل الصيانة بشكل عام للكورنيش، مؤكداً على أن اعمال التطوير بطول 1400 متر تبدأ من أمام الإصلاح الزراعى حتى حدود المدرسة الثانوية بأرمنت.

وقال أحمد شاكر مفتش حماية النيل بإسنا أن أعمال الصيانة مقسمة إلى 3 عمليات "كورنيش أرمنت ١، ٢، ٣"، مضيفاً تم مخاطبة المحافظة بشأن عمل تحسينات واجهة نهر النيل، ومن ثم تم التمويل من قبل محافظة الأقصر، وعلى الفور بدأ التطوير.

وفى مدينة إسنا قال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه يجرى متابعة الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق، موضحاً أنه يتفقد بصورة يومية الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضاً المسافة ما بين كوبرى القنطرة حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل، كما يقوم بالمرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة للاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين.