جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية الأسبوعية لقرية بنى زار وتعالج 440 حالة.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن بقرية بنى زار بعرابة أبو الدهب مركز سوهاج، حيث تم علاج 440 حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب، وذلك من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تنظم عدد من القوافل البيطرية الأسبوعية مجاناً لقرى ومراكز المحافظة لعلاج وفحص الحيوانات والدواجن، مع التوعية والارشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التى تنتقل بين الانسان والحيوانات، وكذلك طرق الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، وتنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التى احتاجت التدخل الجراحي، مضيفاً أنه تم تشخيص وعلاج 110حالة من الطيور بمختلف أنواعها ممثلة لحظائر وعشش فى البيوت، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسنى الرشيدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام فى التدريب العملى للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.