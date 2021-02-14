تونس: 36 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7544 الف حالة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و544 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 740 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 223 ألفًا و244 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 794 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و720 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 316 حالة، إلى جانب 126 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.