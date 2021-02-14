تونس: 36 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7544 الف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و544 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 740 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 223 ألفًا و244 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 794 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و720 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 316 حالة، إلى جانب 126 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
تونس: 36 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 7544 الف حالةالأحد، 14 فبراير 2021 09:46 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و544 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تونس تسجل 977 إصابة جديدة بفيروس كوروناالجمعة، 12 فبراير 2021 11:18 م
تونس تسجل 68 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ7048 ألف حالةالجمعة، 05 فبراير 2021 01:00 ص
تونس تسجل 91 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 6893 ألف حالةالثلاثاء، 02 فبراير 2021 11:00 م
تونس تسجل 1160 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كوروناالإثنين، 01 فبراير 2021 11:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة