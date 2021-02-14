توزيع 8 آلاف جهاز حاسب آلى على المعاهد الأزهرية دعما لتطوير التعليم

كتب لؤى على

تفقد الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أعمال تسليم المناطق الأزهرية أجهزة الحاسب الآلى فى المخازن الرئيسية للأزهر الشريف دعمًا للمنظومة الإلكترونية بالمعاهد الأزهرية والتى وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتطويرها بالشكل الذى يتماشى مع الوضع الراهن.

وذكر بيان للقطاع اليوم، أن عدد أجهزة الحاسب الآلى بلغت 8000 جهاز بمواصفات ذات كفاءة عالية لدعم المعاهد الأزهرية المدرجة بخطة الجودة والمعتمدة والمعاهد النموذجية والعادية ومرحلة رياض الأطفال بالإضافة إلى معاهد القراءات.

ورافقه بجولته مدير عام الكمبيوتر التعليمى والسيد مدير عام الجودة، وكان فى استقباله مدير عام التعاقدات والمخازن و مدير المخازن، وتم تفقد أعمال فحص وإعداد الأجهزة لتسليمها للمناطق الأزهرية فى ضوء موافقة وكيل الأزهر الشريف.