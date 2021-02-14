تفاصيل حوار محافظ جنوب سيناء ووزير التنمية المحلية بشأن مشروعات المحافظة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، حوار مطولا مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى حضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمكتبة بمدينة شرم الشيخ.

وشمل الحوار إنجازات المحافظة والمشروعات التنموية الجارية وعملية التحول الرقمى ونسب تنفيذها وتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة التطور المنتظر لفيروس كورونا (كوفيد 19) والاستعداد لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وقرار رئيس الجمهورية رقم 28 لعام 2021 والخاص بإستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب من بعض أحكام قانون شبة جزيرة سيناء، والمشروعات التنموية الجاهزة للافتتاح خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة 19 مارس القادم ، كما تناول الحوار دراسة إقامة مؤتمر للاستثمار بجنوب سيناء خلال الفترة القادمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة .