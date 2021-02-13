أسترازينكا تعلن تحديثها للقاح فيروس كورونا بحلول الخريف المقبل

كتب - محمود جلال

قالت شركة استرازينكا إنها تتوقع الحصول على نسخة جديدة من لقاح فيروس كورونا جاهز للاستخدام بحلول الخريف المقبل، حيث سيستجيب صانعو الأدوية للمخاوف بشأن المتغيرات الناشئة للمرض التي قد تكون أكثر قابلية للانتقال أو مقاومة للقاحات الموجودة، وفقا لما ذكرته وكاله أسوشييتد بريس.



تتوقع شركة استرازينكا تحديث لقاح فيروس كورونا بحلول الخريف

وقالت الشركة الأنجلو سويدية، التي تصنع لقاحا طورته جامعة أكسفورد، إنها تعمل مع علماء الجامعة لتكييف اللقطة لمحاربة المتغيرات الجديدة، كما قال مين بانجالوس ، رئيس أبحاث المستحضرات الصيدلانية الحيوية في استرازينكا ، إن الباحثين بدأوا هذا العمل منذ أشهر عندما تم اكتشاف المتغيرات لأول مرة.

كما رجح الباحثون، أن يوفر لقاح أوكسفورد -استرازينكا حماية أقل من 10٪ ضد متغير فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا، وقال العلماء الذين أجروا تجربة على نطاق صغير لفعالية اللقاح إنه أظهر حماية قليلة جدًا ضد العدوى الخفيفة إلى المتوسطة، على الرغم من أنهم أعربوا عن أملهم في أنه - من الناحية النظرية - سيظل يوفر حماية كبيرة ضد العدوى الأكثر خطورة.

وتراجعت أصبحت الشركة الأكثر قيمة في بريطانيا الصيف الماضي، إلى المركز السادس، في خطوة يعزوها بعض المحللين إلى الشكوك حول اللقاح.

جاء ذلك بعد أن أثارت بيانات التجربة مخاوف بشأن فعالية لقاح استرازينيكا AstraZeneca على الأعراض الخفيفة من المتغير الجنوب أفريقى 501Y.V2 الأكثر عدوى للفيروس السائد، والذي انتشر إلى 41 دولة حول العالم.

وعلى الرغم من هذه الضربة، أيدت منظمة الصحة العالمية اللقاح البريطاني، وقال الاتحاد الأفريقي إنه سيستهدف استخدامه في الدول التي لم تبلغ عن حالات الإصابة بالمتغير.