اليوم السابع
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تركيب كشافات إضاءة على طريق المعصرة الشيخ حسين بالمنيا

الأحد، 14 فبراير 2021 01:01 م
تركيب كشافات إضاءة على طريق المعصرة الشيخ حسين بالمنيا إنارة وصيانة أعمدة الأنارة بطريق المعصرة ـ الشيخ حسين
المنيا - حسن عبد الغفار

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، برئاسة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، بإنارة وصيانة أعمدة الأنارة بطريق المعصرة ـ الشيخ حسين ، وذلك بعد سرقته عقب الانفلات الأمنى يناير 2011 ، حيثُ تم إعادة زرع أعمدة الأنارة وشد الأسلاك ، وذلك فى إطار خطة الدولة برفع كفاءة أعمدة الأنارة وأنارة الطرق ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها الوحدة المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق .

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالاهتمام بالإضاءة العامة بالشوارع، وإنارة الشوارع الجانبية والداخلية على مستوى المحافظة ، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة والإضاءة، وتركيب لمبات بالكشافات بدلا من المحروقة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .

وشدد رئيس المدينة على رؤساء القرى بأهمية رفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع كل فى نطاقه ، وحصر جميع الأعمال التى تحتاج إلى صيانة لمعدات الإنارة والأعمدة للبدء الفورى فى الصيانة ، كما أكد متابعة أعمال الإضاءة بشكل دورى ، وتوقيع أقصى العقوبات على المقصر فى حال تأخير الأعمال أو عدم إتمامها بالشكل المطلوب .

 

 


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