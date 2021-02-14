تراجع بورصة مسقط بجلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط 14 سهما

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.090% خاسراً 3.105 نقطة ليغلق عند مستوى 3556.407 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.8 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال عبر تنفيذ 345 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 5.56%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 3%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.82%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 9.76%، ثم سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.67%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 7.46%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.1 مليون ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت شركة ميناء صلالة، اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 بيسة للسهم في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الماضي، على المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأعضاء بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية في 17 مارس المقبل، ويمثل التوزيع المقترح زيادة بنسبة 25% مقارنة بتوزيعات الأرباح في عام 2019 وارتداداً عن التوزيعات المنخفضة بسبب تأثير إعصار مكونو في 2018، ويعكس التسوية التأمينية التي تم استلامها في 2020، لذلك يجب اعتبار التوزيع الحالي استثنائياً.

في سياق آخر أعلنت شركة مسقط للتمويل، النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020، وبلغ إجمالي الدخل 11.2 مليون ريال عماني عام 2020 مقابل 12.6 مليون ريال عماني في عام 2019 بنسبة انخفاض 11%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 3.6 مليون ريال عماني مقابل 431 ألف ريال عماني عام 2019 بنسبة انخفاض 939%.