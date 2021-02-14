تحصين 29 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، برئاسة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية؛ من تحصين ما يقرب من 29 ألف رأس ماشية.

وأكد محافظ الاسكندرية، فى بيان له اليوم، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتى هذا فى إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط ، أن المديرية تقوم بالتحصين بلقاحى الحمى القلاعية والحمى الوادى المتصدع بصورة دورية حيث ان الحمى القلاعية مرض من الامراض المشتركة التى تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم و الالبان للحيوانات المصابة و له اضرار اقتصادية و يسبب الوفاه للعجول الصغيرة و كذا الحيوان يفقد الكثير من وزنه حيث يكون من اعراضه قرح و فقاعات بالفم تعوق الحيوان من الاكل و يسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل كما تؤثر على جودة الالبان حيث يكون هناك فقاعات مرضية مؤلمة على حلمات الحيوانات.

وأشار شباط فيما يخص حمى الوادى المتصدع فهو مرض فيروسى مشترك ينتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم او التلوث بإفرازات الحيوانات المصابة مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة حيث انه يسبب اجهاض للحيوانات ويسبب للإنسان الالتهاب السحائى وأمراض العيون و التى قد تصل الى العمي.

يأتى ذلك حرصا من محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على تحقيق اكثر استفادة من وراء الحملة القومية الاولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

ومن الجدير بالذكر؛ انه خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين المواشى فى الإسكندرية؛ تم تحصين 5390 حيوان فى إدارة برج العرب البيطرية، أما بالنسبة لإدارة العامرية البيطرية فقد تم تحصين 8322 رأس، وبالنسبة لإدارة ابيس البيطرية تم تحصين 4306 رأس، وفى إدارة وسط البيطرية تم تحصين 7103 رأس ماشية، وإدارة المعمورة وخورشيد البيطرية فقد تم تحصين 3699رأس .