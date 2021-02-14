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تحريات لكشف ملابسات مقتل سيدة بالحوامدية وبيان حقيقة تورط زوجها فى الحادث

الأحد، 14 فبراير 2021 11:52 م
تحريات لكشف ملابسات مقتل سيدة بالحوامدية وبيان حقيقة تورط زوجها فى الحادث سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات فى حادث مقتل ربة منزل بمنطقة الحوامدية، لكشف ملابسات الجريمة، والدافع وراء ارتكابها، وحقيقة تورط زوجها فى ارتكاب الجريمة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل تدعى "ب"، بمنطقة الحوامدية، وتم نقل جثتها إلى المستشفى.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، فور تلقى البلاغ، لإجراء التحريات، وبيان حقيقة تورط زوجها فى ارتكاب الجريمة، بقتلها خنقا، من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجاري الاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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