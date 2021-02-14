تجديد حبس عاطل متهم بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة عبر السوشال ميديا والنصب على المواطنين، وتحصله منهم على مبالغ مالية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط دجال يمارس عمله عبر السوشيال ميديا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والدجل، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديده وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه (عاطل، مقيم بمحافظة المنيا)، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والسحر).