اليوم السابع
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بوريس جونسون يعرب عن تفاؤله بالعلاقات الأمريكية-البريطانية: لدينا رؤية مشتركة

الأحد، 14 فبراير 2021 08:46 م
بوريس جونسون يعرب عن تفاؤله بالعلاقات الأمريكية-البريطانية: لدينا رؤية مشتركة بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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صرح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يوم الأحد إنه رأى أولويات الولايات المتحدة وأمته تتضافر في الأسابيع الأخيرة، مشيرا الى أنه والرئيس جو بايدن أجريا محادثتين مثمرتين منذ أن تولى الأخير منصبه الشهر الماضي، وبحسب سي بي اس نيوز، وقال جونسون: "حدثت بعض التطورات المهمة في الطريقة التي تتبعها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وخاصة في قضايا مثل تغير المناخ، وحلف شمال الأطلسي، وإيران".

وأضاف : "لقد أجريت، على ما أعتقد، محادثتين طويلتين وجيدتين للغاية مع الرئيس وكان لدينا تبادل جيد حقًا ، لا سيما حول تغير المناخ وما يريد أن يفعله".

وسلط جونسون الضوء على تغير المناخ وسياسة إيران كمجالات يمكن أن يعمل فيها البلدان معًا، قائلا: "أعتقد أن بعض الأشياء التي نسمعها الآن من الإدارة الأمريكية الجديدة ومن البيت الأبيض الجديد مشجعة بشكل لا يصدق".

وروج الرئيس الأمريكى السابق ترامب للمقارنات بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، الذي تولى منصبه في عام 2019 وسط اضطراب بشأن جهود بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي - والذي حظي بدعم الرئيس الأمريكي في هذه القضية.

 


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