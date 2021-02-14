اليوم السابع
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بوتين: لن نتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا إذا هاجمت روسيا

الأحد، 14 فبراير 2021 05:43 م
بوتين: لن نتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا إذا هاجمت روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا في حال إقدام الأخيرة على أنشطة عدائية.
وقال بوتين - خلال لقاء مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية، وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأحد/ - "لا رغبة لدي في حجب أو تقييد شيء ما بدون سبب، لكني لا أستبعد ذلك في حال إجراء أنشطة عدائية ضدنا، فالأنشطة العدائية ضد بلادنا غير مقبولة".
وأضاف أن "السلطات لن تلجأ إلى حجب أي شيء ما لم تمتلك روسيا منتجا بديلا مماثلا، وحتى بعد ذلك لن يحدث ذلك إلا مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المعينة".. معربا عن قناعته بأن الشبكات الأجنبية ستغير سلوكياتها ما إن ترى أن هناك بديلا، وأنها لم تعد تحتكر هذا السوق.
وتابع: "لن نفعل شيئا ضد الشبكات الأجنبية لمجرد أنها لا تروق لنا أو لأنها كتبت شيئا عن قيادات ما، قد يحدث مشاكل لمواطنينا ومستهلكينا بصورة مصطنعة إن تصرفنا ضد هذه الشبكات، لن نفعل ذلك طبعا، لكن في حال هاجمتنا فلن يبق أمامنا سوى أن نرد عليها.. وآمل أنها هي الأخرى ستدرك ذلك أكثر فأكثر وستغير سلوكها عندما ستعلم أنها قد خسرت انفرادها في السوق مع توفر البديل الروسي".


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فلاديمير بوتين

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بوتين

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